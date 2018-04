Még kettőt feltámasztanának a régi, kedvelt sorozatok közül

A régi sorozatok feltámasztásának idejét éljük, most az NBC is elárulta, hogy saját szériái közül miket hozna vissza a képernyőre.

A régi kedvencek feltámasztásában talán a Fox jár az élen, hiszen a 24, az X-akták, A szökés felélesztése is hozzájuk köthető, de az NBC-n is visszatért már például a Will és Grace.

A Hollywood Reporter az NBC Entertainment elnökétől, Robert Greenblatt-tól megtudta, hogy a csatorna a többi klasszikus szitkomja előszedésén nem gondolkodik, sem a Jóbarátok, sem a Seinfeld vagy a Cheers nem fog tehát visszatérni a képernyőre.

Két korábbi sorozat van csak, amit visszahozna az NBC, az egyik az Office, a másik Az elnök emberei – egyik sem mostanában fog azonban megvalósulni, előbbihez elég nehéz lenne összeszedni a szereplőgárdát, utóbbinál az alkotónak, Aaron Sorkinnak van ezer más dolga.