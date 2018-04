Nagy nevekkel folytatódhat a horrorsorozat

Izgalmasnak ígérkezik az Amerikai Horror Story nyolcadik évadja, Joan Collins is csatlakozott.

"Bedobjuk Joan Collinst" – mondta az Amerikai Horror Story alkotója, Ryan Murphy, vagyis a Dinasztia egykori színésznője is benne lesz a horrorsorozat nyolcadik évadjában, épp csak azt nem tudni még, hogy csupán egy cameót vállalt, vagy netán komolyabb szerepet.

Murphy jelezte, hogy a legutóbb a The Royals-ban látott Collins mellett Anjelica Hustont is szívesen látná a sorozatában, amin az Addams Family-ben nyújtott alakítása után nem is csodálkozunk.

A nyolcadik évadban egyébként a korábbi szezonok főszereplői, Sarah Paulson és Evan Peters is játszanak, illetve a legutóbbi, Cult alcímű etapból kimaradt Kathy Bates is visszatér.