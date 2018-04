Magyar sztárpárok, akiknél nem működött a nagy korkülönbség

Itthon is több olyan sztárpárt ismerünk, akiknél a korkülönbség 10-20 év is lehet, hol a nők, hol a férfiak javára. Bár a kapcsolatok nagy része így is működik - róluk itt talál összeállítást - egyes esetekben pont ez okoz bajt, emiatt döntenek a szakítás mellett. A napokban derült ki, hogy Janza Kata szakított a nála 22 évvel fiatalabb Pesák Ádámmal, és márciusban írtuk meg, hogy tíz együtt töltött év után véget ért Gergely Róbert és felesége, Némedi-Varga Tímea házassága. Nézze meg, kik döntöttek még a szakítás mellett a korkülönbség miatt!

Janza Kata a Facebook oldalán jelentette be, hogy szakított párjával, Pesák Ádámmal. A színésznő és 22 évvel fiatalabb színész két éve alkottak egy párt, együtt is éltek: gyerekei hamar elfogadták a kapcsolatot, a 17 éves Janka és a kisebb Samu is megkedvelte Ádámot.

A színésznő nemrég még arról beszélt, hogy az elmúlt két évben elfogadta őket a környezetük, a családjuk, és a nézők, ők pedig boldogabbak együtt, mint valaha. Párjának eleinte furcsa volt a kapcsolatról szóló cikkek sokasága, de már nem foglalkozik ezekkel, februárban még azt mondta, imádja a párját.

A napokban tették közzé, hogy szakítottak, Janza Kata foglalta össze egy bejegyzésben az okokat.

„Kedves Barátaim! Szeretném ha tőlem értesülnétek róla: Ádámmal azt a döntést hoztuk, hogy egymást békében elengedve, külön utakon megyünk tovább. Nagyon szép szerelem volt a miénk, de életünk különböző szakaszaiban járunk, és ráébredtünk, hogy ez már inkább eltávolít minket egymástól, mint közelebb hoz. Szerelmünket igyekeztünk csendben megélni egymással a hétköznapokon, de úgy érzem, tartozom annyival az engem szerető közönségnek, hogy ezt a nyilatkozatot megtegyem felétek.

Ezúton kérem továbbá az újságíró kollegákat, hogy magánszférámat tartsák tiszteletben, és fogadják el, hogy a történtekről a továbbiakban nem nyilatkozom!”

