Reagáltak a plágiumvádra a Stranger Things alkotói

A Stranger Things alkotóit plágiummal vádolták, de szerintük teljesen alaptalanul, azt mondják, nem is látták a filmet, amiből állítólag loptak.

Mint arról beszámoltunk, egy Charlie Kessler nevű rendező azzal vádolta a Stranger Things készítőit, Matt és Ross Duffert, hogy az ő Montauk című rövidfilmjéből lopták az ötletet a népszerű sorozathoz.

A Duffer fivérek ügyvédje, Alex Kohner most reagált, minden alapot nélkülözőnek tartja a vádat, azt állítja, hogy az ügyfelei nem is látták az ominózus kisfilmet, sőt Kesslerrel sem tárgyaltak semmiről, hiába is állítja, hogy a 2014-es Tribeca Film Festivalon maga ajánlgatta az ötletét a producereknek.

Kohner szerint Kassler keresete csak "egy kísérlet arra, hogy hasznot húzzon más emberek kreativitásából és kemény munkájából".