Justin Bieber az Instagramon büszkélkedett mára teljesen kitetovált felsőtestével, azt is elárulta, hogy összesen több mint 100 munkaórát vett igénybe a művek elkészítése, de nem bánta meg egyiket sem. "Imádom a művészetet, és vászonná alakítottam a testemet, ami nagyon jó móka" – írta a fotó mellé. Mutatjuk is a képet, Ray Bradbury akár ez alapján is megírhatta volna A tetovált ember-t.