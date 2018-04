Dobó Kata szőke, vérzik, Csányi Sándor fejét beverték

Szombat este búcsúzik a Csak színház és más semmi harmadik évadja. Mi történt eddig, és mi várható a Duna TV sorozatában?

Április 7-én búcsúzik a Csak színház és más semmi jelenleg futó évadja, van hozzá három képünk. Várható némi dulakodás, Csányi feje vérzik, Dobó Katáé nemkülönben, Schell Judit pedig igencsak megdöbben valamin. Alább a fotók, alatta pedig egy rövid összefoglaló az eseményekről.

Fazakas Barnabás (Csányi Sándor) szerfelett morózus, türelmetlen és sebzett, darabokra hullik az élete épp, mert úgy tudja, hogy kisfiának nem ő az apja. Báthory Alinda (Schell Judit) babázna is, de pozícióját is félti: helye a színházban egyre bizonytalanabb, ráadásul nem érti, rendező párja miért szemétkedik vele folyamatosan. Ha lenne idill, mondhatnánk, hogy ebbe kavar be Szabó Erika karaktere (de idill nincs), a fiatal színésznő Barnát akarja megkaparintani magának.

Ivánszky Dénes (Szervét Tibor) helyzete sem könnyű, a színházát, feleségét és gyerekeit el akarják venni, ráadásul hosszan tartogatott magában egy titkot: van egy fia, akinek létezéséről csak a legutóbbi epizód végén informálta feleségét. Lajtai Petra (Szávai Viktória), aki sokáig azt hitte, meleg a férje, szintén döntéshelyzetben van: utazzon-e Kaliforniába, a jólétbe, hároméves munkára, vagy maradjon itthon egy megromlott házasságban? És mi a terve az új tulajnak az épülettel, rendes színháza akar működtetni vagy inkább eladja egy éven belül?

A sorozatból eltűnt jó pár karakter és színész, így Vecsei H. Miklós, Mikecz Estilla, Fehér Tibor, Lovas Rozi sem szerepel már, de fontosabb szerepet kapott Dobó Kata, az új primadonna, aki azzal a koreográfus sráccal kavar, akit sorozatbeli húga nézett ki magának (és akiről azt pletykálják a színházban, hogy a direktor úr titkos szeretője). Zita, azaz Osváth Judit is ügyes és helyes a szerepben, Sipos Vera és Fesztbaum Béla karakterei közt is fura kapcsolat alakulgat, egyszóval kavarás van bőven a Komédiás falain belül és annak környékén, a többi pedig kiderül az évadzáró epizódból.