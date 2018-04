Exek az Édenben-szereplővel folytatja a Viasat3

Indul az Ide süss! második menete, bemutatjuk a versenyzőket.

A Viasat3 gasztro-realityjének első sorozatát egy erdélyi lány, Mihály Ági nyerte meg, így ő zsebelhette be az ötmillió forintos fődíjat. Ma este indul az új évad, a műsor házigazdája ezúttal is Sass Dani és Hajós András lesz, valamint Baracskay Angéla és Szabadfi Szabolcs értékeli majd a finomságokat. A csatorna közlése szerint most is színes karakterek tűnnek fel; többszörös nagymama, jogász-közgazdász, ex-reality szereplő, informatikus és könyvelő is bizonyíthat, mire képes a konyhában. Nézzük, kik ők!

Marton János

A 35 éves Jani igazi modern férfi, akinek mindennapjait csodálatos gyermekei töltik ki. A veszprémi családapától a gyermeknevelés mellett a gasztronómia sem áll távol, a mindig jókedélyű János a sütik világában is jól mozog és ezt a verseny során szeretné is megmutatni.

Dubela Diána

A 20 éves Dia a VIASAT3 Exek az édenben című műsorának egyik legnépszerűbb játékosa volt, jelenleg egy szoláriumszalonban dolgozik. Szabadidejét legszívesebben a kiskutyájával és a barátjával tölti. Imád sétálni, szeret sportolni, de mindennél jobban szeret sütni és mindenki legnagyobb örömére gyakorta hódol is ennek a szenvedélyének. Dia számára a verseny nemcsak a kihívások miatt izgalmas, most először húzza fel a kesztyűket édesanyjával szemben.

Dubeláné Málik Rita

A nyugdíjas Rita igazi családanya, aki három gyermekével gyakran alkotott közösen a konyhában. Rita legszívesebben még mindig gyerekeinek készít édességeket, aki közül most az egyik személyében igazi versenytársra talált. Kedvenc időtöltése a kutyasétáltatás és a sütés, úgy tűnik ez családban marad.

A többiekért lapozzon!