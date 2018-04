Ügyesség és ész kell Tilla és Majka új műsorában

Április 9-én új vetélkedőt indít a TV2, a Bezár a bazár! műsorvezetői Tilla és Majka lesznek. A tévéműsor egy olyan akció kvíz, ahol a játékosok nem pénzzel, hanem tárgynyereményekkel térhetnek haza - vihetik a hajszárótól kezdve a laptopon át a quadot, a jet-skit, vagy akár az autót is a sokaságból, amivel telepakolták a stúdiót. A játékot egyszerre ketten játsszák, a páros egyik fele a kérdésekre válaszol, a másik pedig – harcolva az idővel – igyekszik minél több tárgyat magához venni, mielőtt bezár a bazár.

A klasszikus kvízjáték és az ügyességi feladatok ötvözetén nyugvó játékban a versenyzők a kérdések helyes megválaszolásával értékes másodperceket nyernek, melyeket a bazárban használhatnak fel, ahol a tárgynyereményeket kell bezsebelniük.

A Bezár a bazár! stúdiója két helyszínre oszlik: az emelvényen zajlik a kérdések megválaszolása, lent pedig a bazár nyitja meg kapuit a páros egyik tagja előtt, aki a megnyert másodperceket ajándékok begyűjtésével töltheti.

Mikor az Origo a forgatáson járt, többek közt szobabicikli, roller, mikró, okostévé, komplett nappali, autó, robogó állt a stúdióban, ezek közül jó párat bezsebelt az akkori játékos – pedig nem volt sok ideje, párja nem sok jó választ adott, így sietve kellett gyűjtögetnie.

Ekkor épp Tilla tette fel a kérdéseket és Majka biztatta a bazárban gyűjtögető játékost, de ők helyet cserélnek, váltogatják a szerepeiket: hol a kérdező, hol a lelkesítő oldalon állnak.

A játékosoknak egy adásban kilenc fordulón kell túljutniuk, a kérdéseket megválaszoló „kvízkirály"-nak ennyi kérdésre kell helyes választ adnia, és ennyiszer mehet be a „nyereményvadász" a bazárba.

Ezen felül van egy tizedik, az úgynevezett „Mindent vagy semmit" kérdés: ha erre is jól válaszolnak, akkor a bazárban lévő összes nyereménytárgy a párosé lesz.

A tíz kérdés alatt két segítséget is felhasználhatnak a versenyzők, de a műsorvezetők is segítőkészek, nem hátráltatják őket. Az egyik segítség a helycsere, amikor a két játékos „szerepet" cserélhet egy kérdés erejéig, illetve van lehetősége arra is, hogy egy alkalommal kérdést cseréljenek: ebben az esetben a négy választási lehetőség ugyanaz marad.

Láthatnak majd a nézők olyan játékosokat, akik már az első kérdésnél elbuknak, vagy az első ajtónyitásnál bent ragadnak a bazárban (ha nem érnek ki a rendelkezésre álló időt alatt, akkor véget ér a játék), de olyanok is bemutatkoznak, akik óriási meglepetést okoznak,

elképesztő trükkökkel viszik ki a tárgyakat a bazárból: ezek elég vicces pillanatokat okoznak majd a nézőknek.

Az IKO által gyártott Bezár a bazár! minden hétköznap este képernyőn lesz, az első adást április 9-én láthatják a TV2 nézői.