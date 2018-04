A YouTube-on jól eltalált tartalmakkal elképesztő összegeket lehet keresni, a hirdetésekből és a szponzorációból rengeteg pénz folyhat be: nem egy olyan vlogger van, aki évente több millió dollárt keres csupán azzal, hogy videókat gyárt. Ismerjen meg pár olyan arcot, aki nagyon jól megél a saját csatornájából!

A YouTube indulásakor, 2005-ben még nemigen hitte volna senki, hogy a videók megosztásából meg is lehet gazdagodni, pedig az új generáció milliomosai közül innen is kikerültek páran. A sokak által nézett tartalmak olyan hirdetési és szponzori pénzeket generálnak, hogy a legmenőbb arcok már főállásként posztolják a kisfilmjeiket. De kik ezek a szereplők, kik kaszálják a legtöbbet a YouTube-on? Bemutatunk pár kulcsfigurát.

PewDiePie

A svéd gamer népszerűsége tavaly kissé megcsappant, antiszemita viccei miatt egy zsíros Disney-szerződéstől is elesett, eddigi tartalmai azonban rengeteg pénzt hoztak a konyhára: 2016-ban 15 millió dollár volt a bevétele, aminek a kétharmada a YouTube-os hirdetésekből jött be. Persze 62 millió feliratkozóra már lehet alapozni, a férfi azonban könyvet is írt, mobilos játékok készítésében is részt vett, amiből szintén befolyt némi apró.

