Még egy szerelmespár alakult ki az Áll az alkuban

A heteken át tartó forgatás során elég jól megismerik egymást a játékosok, akik a forgatási szünetekben, majd gyakran utána is együtt vannak-voltak: sokat jártak össze bulizni, lazítani. Így nem meglepő, ha egyszerű haverságnál mélyebb kapocs is kialakul egyesekben: friss hír szerint immár három szerelmespár bolondult egymásba az Áll az alku forgatásain. Az előző évadban Viki és Jérémy jött össze, míg néhány hete Süvi és Bogi, valamint Zolika és Dórika szerelmére derült fény. A Ripostnak kapcsolatuk kezdetéről is meséltek a mostani széria párjai, alább a videó: