Ördög Nóra a képernyőn is megmutatná családi életét

Ördög Nóra és Nánási Pál már a negyedik vlogjukat készítik, a család életét bemutató videók pedig nagyon népszerűek. Bár a sorozatok elsősorban a netre készülnek, a műsorvezető elárulta, ha jönne ilyen megkeresés, férjével fontolóra vennék a lehetőséget, hogy a tévénézők is megismerhessék a családi utazós vlogokat.

Az utazásokról készülő videókat Ördög Nórák egyébként maguk vágják, akár az alvás rovására is, éjszakába nyúlóan.

"Élvezem, és meg is lep, hogy mennyire szeretik ezeket a részeket az emberek és milyen pozitív hatást vált ki belőlük. Ez egy családi projektünk, külön értékes, nagy szerelem nekünk" - mondta a Borsnak.

Az interneten több százezren kattintanak egy-egy epizódra, jelenleg a negyedik sorozatuk fut nagy sikerrel a YouTube-on. Ördög Nóra és párja akkor kezdtek vlogolni, mikor az Ázsia Expressz forgatása miatt az egész család Ázsiába utazott. A Nánázsia betekintést adott a reality hátterébe, de főként a családról, az utazással járó nehézségekről, a honvágyról és a mindennapokról szólt. Mici és Venci nagyon népszerű lett a nézők körében, még egy különkiadás is készült az aranyköpéseikkel.

A vlogot annyira megkedvelték a nézők, hogy a műsorvezető bevallása szerint még őket is meglepte, így folytatták, elkészült az I Lapp You Lappföldön, majd a Bajusztria, amit Dubajban és Ausztriában párhuzamosan rögzítettek, most pedig a Szöulban felvett epizódok futnak - más magyar hírességek is nekiálltak a vlogolásnak, róluk itt olvashat.

"A vlog kifejezetten internetes műfaj, nem biztos, hogy jelenlegi formájában megállná a helyét a tévében. Éppen ezért eddig ez nem is került szóba, de nem zárkózunk el semmitől, ha érkezne ilyen megkeresés, elgondolkoznék rajta" - mondta Ördög Nóra a lapnak.