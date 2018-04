Győzike szerint ő tehetséges, mégis visszavonul

Úgy érzi, öreg már a show-bizniszhez, úgyhogy visszavonul (körülbelül ötödjére jelenti ezt be). Szerinte az egész család tehetséges és kitartó, továbbá örül felesége sikerének.

Nagyon sokan szidták őket, főleg az interneten, de a Konyhafőnökkel Bea bebizonyította, hogy a tehetség, a kitartás határozza meg a családjukat – közölte a Blikkel Gáspár Győző.

„Nagyon büszke vagyok a feleségemre, persze, folyamatosan izgulok is érte. Az a helyzet, hogy kiöregedtem, ezt érzem is sajnos, így arra ösztönzöm Beát, hogy szerepeljen bátran minél többet. Ha nem is teljesen, de visszavonulok a kulisszák mögé, és onnét csodálom a sikereit" – nyilatkozta a lapnak a Romantic frontembere.