Április 15-én már érkezik a The Walking Dead jelenlegi, nyolcadik szezonjának záró epizódja, a Wrath, vagyis Harag, az AMC ki is adott hozzá egy rövid előzetest. Nagy összecsapásra, lövöldözésre, robbantásra, kaszabolásra számíthatunk Rick és Negan csapatai között, miközben az embereknek a kóborlókkal is meg kell küzdeniük. Nézze csak, várhatóan nem lesz unalmas rész!