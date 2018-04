A Playboy megtalálta az év legjobb csaját

A Playboy idén is megválasztotta az év playmate-jét, a májusi-júniusi címlapon már ő díszeleg. Nézze meg galériánkat a nyuszis magazin legújabb felfedezettjéről, Nina Daniele-ről!

A Playboynál a 2018-as év playmate-je lett Nina Daniele, aki először tavaly áprilisban jelent meg a magazinban. Az alábbi képre kattintva megnézheti róla galériánkat is, szerencsére az Instagram-oldala is tele van szexisebbnél szexisebb fotókkal.

A Playboy most egy többoldalas fotósorozatot is szentelt neki, a hölgy pedig egy páros interjút is adott egy 1958-as playmate-tel, a szintén bronxi születése Joyce Nizzarival – aminek egyébként legalább annyira örült, mint a képeknek, úgy érezte, elmondhatta, hogyan működik az agya és a szíve, hogyan érzi magát nőként a mai társadalomban.

A fenti fotóra klikkeljen, van egy tartalmas galériánk Daniele-ről. A Playboy címlapján így fog festeni: