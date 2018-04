Közeleg a Walking Dead évadzárója, és ezzel egy időben indul is a spinoff (prequel), a Fear The Walking Dead, amely időben korábban játszódik, és más tájakon, más karakterekkel. Mint beszámoltunk róla, Morgan Jones átmegy előbbiből az utóbbiba: figurája egy ötven körüli férfi, aki gyászolja elvesztett feleségét és fiát. 2010 októberében, az első évad első részében már felbukkant, most a közös poszter közepén látjuk.