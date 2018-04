A nap sorozatképe: megalázó sors várt a Walking Dead-gonoszra

Spoilerveszély, ha még nem látta a legutóbbi részt!

Simon a Walking Dead – hitvány szemétládákban, könyörtelen, cinikus gazemberekben, sötét lelkű nyomorultakban amúgy bővelkedő – történetének egyik leggonoszabb, leggátlástalanabb figurája volt, aki még a főgonosz Negannél is aljasabb, vérszomjasabb volt: akkor is kinyírta a szeméttelepen guberáló szerencsétleneket, amikor főnöke ezt kifejezetten megtiltotta. Az utóbbi részben lázadást is szított, de erősen ráfaragott, zombiként végezte egy kerítéshez láncolva. Az alábbi képen épp művérrel próbálják ijesztőbbé tenni.