Kasza Tibor élőben közvetítette pánikrohamát

Kasza Tibor már többször beszélt arról, hogy tinédzser kora óta pánikbetegséggel küzd, most a roham közben élőben jelentkezett be követőinek Facebook oldalán.

A műsorvezető élőben mesélte el követőinek, hogy mit érez, mikor rátör a roham - mint többször elmondta, ezzel a bejelentkezéssel azoknak akart segíteni, akik hasonló problémával küzdenek. Tinédzserként jelentkezett nála először a pánikroham, az elmúlt években megtanulta kezelni.

"Időről időre én is megküzdök a pánikrohamokkal. Már egy ideje nem volt, de elképesztően sokat dolgoztam az elmúlt időszakban, ma volt egy kicsit nyugisabb napom, és rosszul lettem. Ebben a pillanatban most éppen egy pánikroham közepén, derekán vagyok. Csak azoknak akarom elmondani, akik ettől jobban megijednek, és nehezebben tudják kezelni. Ebben a pillanatban is van végtagzsibbadás, furcsa gyomorszorító érzés, enyhe szédülés, enyhe émelygés, furcsa beszűkült látás. Nehéz ijedtségérzés, szorongás, ami ráül ilyenkor az ember mellkasára" - mondta el a videóban.

Sokszor élt már át hasonlót, nem ijed meg tőle, nem kapkod semmilyen gyógyszerért, neki a fagyasztott gyümölcsök szopogatása segít.