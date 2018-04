Még mindig haragban vannak a Született feleségek színésznői

A Született feleségek lezárása óta eltelt már hat év, de úgy tűnik, Eva Longoria még mindig nem békült ki Teri Hatcherrel.

Eva Longoria április 16-án csillagot kap a Hollywood Walk of Fame-en, ennek kapcsán vendégeskedett Jimmy Kimmel show-jában, ahol azt is elmondta, régi kolléganői közül Felicity Huffman és Marcia Cross is részt vesz majd a beiktatáson.

A Született feleségek eredeti négyes fogata közül így csak Teri Hatcher fog hiányozni az eseményről, úgy tűnik, vele még mindig nem békültek ki a többiek. Kimmelnek arra a kérdésére, hogy a színésznők jóban vannak-e egymással, Longoria nevetve válaszolt: "99 százalékunk igen".

A többiek konfliktusa Hatcherrel még a forgatás idején kezdődött, a színésznő állítólag folyton díváskodott, fotózásokon is mindig ő akart először ruhát választani, és nehezen viselte, ha nem állhatott középen a csoportképeken.

Hatcher annak idején a búcsúajándékot sem írta alá, amit a kolléganői adtak a stábnak az utolsó forgatási napon, erről bővebben is beszámoltunk annak idején.