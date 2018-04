35 évesen meghalt Alex Beckett színész

35 éves korában meghalt Alex Beckett brit színész, aki többek között Michael Caine-nel és Pierce Brosnannal is játszott együtt, összesen közel 30 filmben és sorozatban szerepelt.

35 évesen meghalt Alex Beckett. A halál okáról egyelőre nem számolt be a brit sajtó, annyit azonban lehet tudni, hogy hirtelen történt, nem lehetett rá számítani.

A Mária skót királynő című filmben még látható lesz, azelőtt a W1A című sorozatban, illetve elődjében, a Twenty Twelve-ben szerepelt, a Modellek közt-ben is benne volt nyolc epizódban.

A The End of the F***ing World egyik epizódjában is megjelent, korábban pedig olyan filmekben tűnt fel, mint az Ifjúság vagy A túlélő, előbbiben Michael Caine-nel és Harvey Keitellel, utóbbiban Pierce Brosnannal és Milla Jovivichcsal játszhatott együtt.