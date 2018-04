A luxushoz szokott Mariah Carey betévedt egy hostelbe: össze is szaladt a panzió személyzete a világsztár érkezésére, aki döbbenten tapasztalta, hogy nem az ötcsillagos szálló elnöki apartmanját kapta, hanem egy több szinttel lejjebb lévő egységbe keveredett. A liftbe beszálló félmeztelen, fogat mosó, talán másnapos férfi is remek karakter, de a művésznő is ügyesen színészkedik. Reklám ugyan, de annak legalább vicces és kreatív.