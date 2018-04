Letartóztattak egy producert, mert megölte a testvérét

Letartóztatták Jill Blackstone tévés producert, a rendőrség szerint megölte a testvérét.

Jill Blackstone-t a testvére, Wendy meggyilkolásáért tartóztatták le, a Los Angeles-i rendőrség nyomozása alapján 2015-ben bedrogozta a nőt, majd rágyújtotta a garázst. A tűzben elpusztult két kutya is, így a producert nemcsak emberölésért, de állatkínzásért is bíróság elé állítják.

Wendy süket és gyengénlátó volt, Jillnek így a gondozásából lehetett elege, az ápolás nemcsak érzelmi, de jelentős anyagi terhet is rótt rá.

Blackstone a kilencvenes években a Jerry Springer show-n, majd a The Tony Danza Show-n is dolgozott, ironikus módon utolsó műsora pont egy tárgyalótermi realitysorozat, a Family Court with Judge Penny volt.