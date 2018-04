David Attenborough-val szörnyű baleset történt egy régi forgatáson

David Attenborough még 1990-ben, Az élet megpróbáltatásai felvételén szenvedett egy akkor végzetesnek tűnő balesetet.

Az élet megpróbáltatásai David Attenborough-t sem kímélték, 1990-es dokumentumfilmje forgatásán az életéért aggódtak a kollégái – mesélte most el Alastair Fothergill producer, aki a Bolygónk, a Föld-ön és A kék bolygó-n is együtt dolgozott a legendás természetfilmessel.

Az élet megpróbáltatásai-hoz a Bahamáknál forgattak pár delfinről, amelyekhez Attenborough is beúszott a vízbe, a hajóról filmezték. A műsorvezető már tért volna vissza a fedélzetre, amikor egy hirtelen jött hullám a hajóhoz csapta.

„Elájult, a vízben mindenhol vért láttunk, én pedig arra gondoltam, az biztosan nem mutatna jól az önéletrajzomban, hogy én vagyok az ember, aki megölte David Attenbrough-t” – mondta Fothergill.

Mint tudjuk, a filmest végül sikerült megmenteni, sőt 91 évesen is töretlen a munkakedve, mostanában lesz a premierje a II. Erzsébettel forgatott dokumentumfilmjének, a The Queen's Green Planet-nek is: