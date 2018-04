Gönczi Gábor: Én garantáltan mindent beleadok

Gönczi Gábor is ott lesz idén a Nagy Duett színpadán, a TV2 híradósa profi énekesként tűnik majd fel a műsorban, amatőrként Erdélyi Tímea lesz az oldalán. Sokan tán is nem tudják róla, de Smile Rock Circus nevű zenekarával már 25 éve énekel és járja az országot, így nem volt kérdés, hogy igent mondjon-e a felkérésre. Az Origónak elmesélte, hogy miért gondolt rá a csatorna, hogy oldják meg családjával, hogy vasárnaponként egy élő adásban szerepel, és milyen reakciókat vár a nézőktől.

A TV2 karácsonyi buliján lépett fel először a mostani kollégái előtt, szerinte akkor dőlthetett el, hogy egy szórakoztató, énekes műsorban is számíthat rá a csatorna.

„Úgy gondolom, ez a TV2 karácsonyi buliján juthatott valakinek az eszébe, ahol az én zenekarom játszotta végig a céges bulit. Volt egy pont, amikor mindenki fent volt a színpadon, és történt velünk valami csoda. Extázisban voltunk mindannyian! Sokan nem voltak még korábban a koncertünkön, és ott döbbentek rá, hogy mi valami egészen mást csinálunk, mint a többi, hasonló zenekar. Ami a merész húzás a Nagy Duettben, hogy beküldtek az oroszlánok, vagyis a profik közé. Liptai Claudia jól mondta, hogy én valahol félúton vagyok a profik és az amatőrök közt. Nekem nem született lemezem, én nem az vagyok, akinek a nevét kiteszik a plakátokra, és bejön rá 10 ezer ember. Én céges bulikon, utcabálokon, fesztiválokon szórakoztatom az embereket, ami egy közvetlenebb, kötetlenebb műfaj. Persze, ha az elmúlt 25 év összes közönségét összeadjuk, akkor abból már biztosan kijönne néhány telt házas Aréna" - mesélte az Origónak.

„Hízelgő volt, hogy gondoltak rám az új évadban. Legalább akkora megtiszteltetés számomra ez a felkérés, mint egy Oscar-jelölés egy színésznek! Hiszen ez az ország legnagyobb, legnézettebb zenés show-ja, amit hétről hétre több mint egymillió ember kísér figyelemmel! Bevallom, a másik gondolatom rögtön az volt, hogy a másfél éves kisfiamat hogy hagyom otthon. A vasárnap az egyetlen alkalom a héten, amikor a családommal vagyok egész nap, reggeltől estig. Csak azt kértem, hogy ezt találjuk ki. Erre azt mondták, hogy a kisfiamnak mindegy, hogy vasárnap vagy szombaton leszek vele, így kicseréltük a két napot, és majd szombaton leszünk mindig együtt hármasban" - mondta.

Hiteles tud maradni híradósként

Úgy érzi, hiteles tud maradni híradósként akkor is, ha vasárnap esténként egy lazább oldalát látják a nézők a színpadon. „Mikor Bill Clintont megválasztották amerikai elnöknek, lement egy blues kocsmába, és egész éjjel szaxofonozott ötven közepesen ittas vendégnek. Nekem megragadt ez a hír annak idején. Ő se vesztette el a hitelét azzal, hogy előtte egy órával még az izraeli-arab konfliktust oldotta meg, aztán meg eljátszotta a Summertime Bluest. Szerintem nem árt, ha az emberről kiderül néha, hogy mást is tud szívből csinálni."

Örül annak, hogy ilyen erős mezőnyben méretheti meg magát, de tudja, hogy közel sem olyan technikás énekes, mint például Takács Nikolas.

„Ha el kéne énekelnem egy dalát, azt hiszem, senki se ismerne rá. De nem biztos, hogy ez a lényeg! Az emberek azt díjazzák, ha látják, hogy a másik szívből csinál valamit - én pedig garantáltan mindent beleadok. Érdekes lesz velük megmérkőzni. Sosem gondoltam volna, hogy egyszer közösen állunk színpadra egy olyan versenyben, ahol énekelni is kell. De hát épp ez a poén benne. Szeretem az élet eme kifürkészhetetlenségét, amikor szembejön velem valami teljesen váratlan dolog. Ezt kezdő riporterként is imádtam, és nagyon szeretem most is a munkámban.

Annak idején például minden reggel útlevéllel a zsebemben kellett dolgozni mennem, mert nem tudhattuk, hogy aznap hova megyek forgatni. Előfordult, hogy leküldtek egy barnaszénbányába, mert ott történt baleset, de az is, hogy felültettek egy magánrepülőre, és elkísértem David Kornélt egy barcelonai edzésre. Mindkettőből otthon voltam este.

Most pedig még nincs egy hete, hogy túl vagyok a TV2 választási műsorán, ahol a Tények különkiadásában két szakértővel hat órán keresztül élőben elemeztük a beérkező híreket, adatokat. Hónapok óta készültem rá, mintha egy egyetemi vizsga lett volna. Egy nappal korábban még a parlamenti pártok vezető tisztségviselőinek életrajzát tanulgattam, másnap már az első dalunk szövegét, amit a Duettben fogunk előadni.

Nagyon jó a kiszámíthatatlanság, ezt nagyon szeretem az életben, mint ahogy szeretem a kereteit is. Keretek nélkül nem tudnék élni" - mondta.

