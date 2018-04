Meghalt Timothy O'Connor, 120 filmben és sorozatban láthattuk

90 évesen meghalt Timothy O'Connor amerikai színész, akit 120 filmben és sorozatban láthattunk a pályája során.

90 éves korában Nevada City-beli otthonában, álmában érte a halál Timothy O'Connort, aki 1949 és 2011 között összesen 120 filmben és sorozatban szerepelt.

Az Egyesült Államokban talán a Peyton Place című szappanoperából ismerték a legtöbben, itt több mint 400 epizódban alakította Elliott Carsont.

Hosszabban játszott még a Buck Rogers in the 25th Century-ben, de olyan sorozatokban is több epizódban láthattuk, mint a Columbo, a San Francisco utcáin, a Wonder Woman, a Barnaby Jones, a Dinasztia.

Vendégszerepelt például a Hazárd megye lordjai-ban, a Knight Rider-ben, A szupercsapat-ban, a T.J. Hooker-ben, a Gyilkos sorok-ban, a Dallas-ban, a Star Trek: Az új nemzedék-ben, a Walker, a texasi kopó-ban, a Csupasz pisztoly 2 1/2-ben pedig ő volt Fenswick: