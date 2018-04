Április 14-én hirtelen kitört a nyár, több helyen 26-28 fok volt az országban, így mi mással jelezhetjük ezt, mint ezzel a jó, közös bikinis fotóval, amelyen ott van Horváth Éva, Weisz Fanni, Hódi Pamela, illetve Király Lili, aki a Miss Balaton királynőjeként a Grúziában megrendezett Diamond of the World szépségversenyt is megnyerte.