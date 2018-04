A Nagy Duett: egészséges halálfélelem és színes buli

Liptai Claudia elégedetten konstatálta, hogy „egészséges halálfélelmet" lát a versenyzők arcán a start előtt, holott itt nem vérre megy a küzdelem. Akadt pár zeneileg is élvezhető produkció, volt pár hamis, de jókedv lengte be az egészet: harmadik lett Rózsa György és Csobot Adél, másodiknak Kamarás Ivánék futottak be, az estét Horváth Tamás és Balázs Andi nyerte.