Élő adásban jelentette be A Nagy Duett versenyzője, hogy babát vár

Kollányi Zsuzsi vasárnap este, fellépés után közölte, hogy állapotos.

Kollányi Zsuzsi és Kamarás Iván a Villa Negrát adta elő a TV2 show-jában, harmonikus, ügyes produkció volt, a zsűri újfent elájult, három darab tízessel jutalmazták őket. Örömre amúgy is volt ok, hiszen Majka zenekarának énekesnője, akit a Sztárban sztárban is sok estén át láthattak a tévézők, bejelentette, hogy babát vár.

Mint mondta, ez nem akadályozza semmiben, végig szeretné vinni a versenyt, ott akar lenni a végén is. A zsűriben is ül állapotos kismama, Nagy Adri is bejelentette jó pár hete hogy babát vár, ráadásul Csobot Adél is terhes.

