Budapesten lett rosszul az amerikai sorozatsztár

Dakota Fanningnek meggyűlt a baja a fűző viselésével a The Alienist című sorozatban, az első alkalommal egyből el is ájult.

A Budapesten forgatott The Alienist New Yorkban játszódik az 1890-es években, így a felvételekhez a női főszereplőnek, Dakota Fanningnek folyamatosan fűzőket és abroncsos szoknyákat kellett hordania, amit eleinte nagyon nehezen viselt.

A színésznő a DigitalSpynak azt mesélte, hogy konkrétan elájult, amikor először rátették a fűzőt, mert annyira szoros volt neki. "Minden alkalommal meglep, hogy a fűző mennyire megváltoztat mindent: ahogy ülsz, jársz, mozogsz, lélegzel, hogy mennyit tudsz vagy nem tudsz enni" – tette hozzá.

A The Alienist egyébként Caleb Carr magyarul is olvasható regénye, A halál angyala alapján készült, egy kriminálpszichológusról szól, aki New York első sorozatgyilkosának a nyomába ered.