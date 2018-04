Sztárok, akik pillanatok alatt kinyírták a karrierjüket

Néha elég egy rossz beszólás is, hogy az ember karrierje végleg tönkremenjen, ez pedig fokozottan igaz a hírességekre, akik nagy nyilvánosság előtt osztják meg a gondolataikat. Az egyik első internetes sztár egy Hitlerrel szimpatizáló bejegyzéssel érte el, hogy ma már senki se emlékezzen rá, más egy öngyilkos holttestét mutogatta, de olyanok is akadtak, akik börtönbe kerültek a rosszul elsült videójuk miatt.

Nemrég írtunk arról, hogy jó ötletekkel, jópofa videókkal milyen elképesztő összegeket lehet keresni a YouTube-on, megvan azonban az árnyoldala is annak, ha az embert milliók követik az interneten. Néha elég egy rossz mondat, hogy felzúduljon a nép, a jelenlegi legmenőbb YouTuber, PewDiePie például egy zsíros Disney-szerződéstől is elesett antiszemita viccei miatt, de neki azért így is elég masszív rajongótábora maradt. Mások csináltak már nagyobb hülyeséget is, amivel szinte másodpercek alatt kinyírták a netes karrierjüket – közülük mutatunk most be párat.

Logan Paul

A legfrissebb eset a 21 éves vloggeré, aki tavaly év végén egy öngyilkos fiatal fáról lógó holttestét mutatta meg videón, amikor ellátogatott egy rossz hírű japán erdőbe. Paul aztán hiába magyarázkodott, hogy ő csak a mentális problémákra szerette volna felhívni a figyelmet, pár nappal később már döglött patkányokra lövöldözött sokkoló pisztollyal, persze emiatt meg az állatvédők estek neki. A lobbijuk hatásos volt, a YouTube egyelőre zárolta a srác reklámbevételét, amihez a csatornán keresztül jutott volna.

