Dér Heni és Iszak Eszti is ott lesz az Észbontókban

Ma este új részekkel tér vissza az Észbontók, ismert arcokkal rajtol az ötödik évad.

Az Észbontók e heti adásaiban Gáspár Laci, Bye Alex, Dér Heni és Iszak Eszti mutatja be, miként tud az észbontók fejével gondolkodni. Az első adásból azt is megtudhatják a nézők, hogy milyen pasik jönnek be a celebcsapat női párosának.

A műveletlenségi vetélkedőben kizárólag celebek mérkőznek majd meg egymással, köztük Pintér Tibor, Kabát Péter, Rákóczi Ferenc, Dobó Ágnes, Hargitai Bea és az Ide süss! műsorvezetőpáros Hajós András és Sass Dani próbálja kitalálni, hogy az észbontók tudják-e a helyes választ az adott állításokra.

A házigazda változatlanul Kovács Áron lesz, a nyereményeket pedig jótékony célra, egy-egy alapítványnak ajánlják fel.