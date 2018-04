Hódi Pamela most beszélt először a titokzatos, új szerelemről.

Hódi Pamela és Berki Krisztián tavaly szeptemberben döntött úgy, hogy külön folytatják, a FEM3 műsorvezetője azóta már talált új párt magának, Mazsival közös jövőt, gyereket terveznek.

Most Hódi Pamela is bevallotta, hogy már nem szingli: a napokban egy titokzatos fotót osztott meg oldalán, amint egy férfi cipői is látszódnak, a Borsnak pedig elmondta, hogy tényleg van valakije.

"A boldogságunk egy kincs, ami csak a miénk!" - mondta.