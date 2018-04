Csoda, hogy hazataláltak az Észbontók szereplői

Visszatért a Viasat3 vetélkedője, ahol nem épp túlművelt fiatalok igyekeznek választ adni viszonylag könnyű kérdésekre. Volt olyan felnőtt játékos, aki nem tudta, mennyi 200-nak a negyede, Messi, Woody Allen fotója láttán sem csillant értelem a szemekben, és az is kiderült, hogy a plenáris ülés az autók tartozéka, a német katonák pedig lábbal géppuskáztak, mert tőlük kitelik.

Visszatért az Észbontók, amely első adásában celebek (Dér Heni, Iszak Eszti, ByeAlex, Gáspár Laci) próbálták megtippelni, vajon a nekik jutó civil, fiatal páros milyen választ ad majd a kérdésre – amely általában egy rendes tévés kvíznél amolyan beugró jellegű, egyszerű, csak közepes olvasottságot, tájékozottságot, logikai érzéket, némi IQ-t igényel. Az első adás elképesztő válaszai hallatán kész csoda, hogy pár szereplő kitalált a stúdióból, és hazajutott segítség nélkül.

Az első adásban kiderült, hogy vannak emberek, akik tagadják, hogy létezik téli olimpia, hiszen csak egyfajta olimpia van, négyévente, a nyári. Ugyanez az ifjú azt gondolta, hogy Andrea Bocelli nő, és a vezetéknevét bocellinek (c-vel), esetlen bozellinek kell ejteni. Woody Allen sem volt ismerős sem neki, sem valamivel értelmesebb haverjának: festőművésznek vélték.

Plenáris ülést a kocsikba!

Két lány úgy vélte, hogy a géppuskalábú kifejezés a II. világháborúból jön, mert a németek lábbal is lőttek. Ugyanez a két ifjú hölgy azt gondolta, hogy a plenáris ülés a biztonságos autók része, és Messi képe láttán sem csillant sok intelligencia a szemükben, olyan „kis elesettnek" látták, úgyhogy az „amerikai mogul" választ jelölték be, annak ellenére, hogy a mogul szó értelmezésével is bajok lettek volna.

Felmerült, hogy Baranya megyeszékhelye a Bükk, de a másik csapat sem brillírozott, a modell lányok egyszerűen nem tudták megfejteni, hány kilométer van még hátra, ha egy 200 km-es út negyedét már megtették.

A visszatérő Észbontók, amely naponta megy a Viasat3-on, szórakoztató, de olykor kétségbeejtő műsor, egyszerre vidám és elszomorító, egy próbát megér. A dermesztő válaszok, zavaros makogás, hebegés hallatán néha úgy tűnhet, hogy beszervezett emberek adnak szándékosan rossz választ, de a készítők állítják, hogy ez nem így van: kapnak gázsit, de csak önmagukat adják, pont ennyit tudnak a világról és szűkebb környezetükről. A tévéző egójának építésére mindenképp alkalmas darab.