Durva fertőzést kapott egy ismert tévés, majdnem meghalt

A kedvelt brit műsorvezető és színész, Paul O'Grady kutyákkal forgatott Indiában, tőlük kaphatott el egy betegséget, ami kis híján végzett vele.

Paul O'Grady az ITV-nek forgatott egy dokumentumfilmet For the Love of Dogs in India címmel: Delhi utcáin lógott két kóbor kutyával, amelyeket kézből etetett, az egyikből még pár férget is kipiszkált egy patkány harapta sebből – ez után nyúlhatott a szájához vagy a szeméhez, amiről utólag csak annyit mondott, "amikor az ember állatokkal dolgozik, nem lehet finnyás".

Utána gyakorlatilag az egész napot végighányta, majd kiszáradás miatt be is vitték a kórházba, ahol az orvosok azt mondták neki, úgy tűnik, hamarosan le fog állni a veséje. Ő egyébként az egészből alig emlékszik valamire, a végén már delíriumos állapotban volt, folyamatosan azt hajtogatta, hogy vissza kell mennie dolgozni. Végül túlélte az esetet, már tervezi is, hogy visszatér Delhibe befejezni a filmet.

O'Grady nem először forgat kutyákkal: Paul O'Grady és kutyái című sorozatát itthon is lehet látni, eddig hat évad készült belőle – tulajdonképpen ennek indiai kiadása a For the Love of Dogs in India.