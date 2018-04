Leukémiás Caramel kislánya

A kórházi kezelés azonnal megkezdődött.

Szomorú hírrel jelentkezett Caramel felesége a Heim Pál kórházból: „Borzasztó nehéz leírni e sorokat, de szükségesnek érezzük, nem akarjuk titkolni. Szofit hétfőn, akut limfoid leukémiával diagnosztizálták, a kórházi kezelés azonnal megkezdődött. Ezzel hirtelen belezuhantunk minden szülő leglidércesebb rémálmába. Azt hittem tudom mi a pokol, vagyis sejtettem, de a neheze még csak most jön. Nem tudjuk miért, hogyan, és miért pont velünk történt. Egyelőre felfoghatatlan számunkra" - írta.

Szilvia Szilágyi Molnár (@sylviszilagyi) által megosztott bejegyzés, Ápr 17., 2018, időpont: 8:31 (PDT időzóna szerint)

Bizakodni azonban lehet, sőt, kell is erősen. „Száz százalékig biztosak vagyunk benne, hogy kicsi lányunk, életünk értelme hamarosan meggyógyul, és még erősebben és egészségesebben folytatja útját az életben. Kevesen tudják, de a gyermekkori leukémia nagyon jó arányban gyógyítható. Teljesen, minden későbbi következmény nélkül. Nem vagyunk egyedül, és a számtalan pozitív példa erőt ad. Reméljük, a mi példánk is erőt fog adni másoknak" – tette hozzá.

„Egyben nyomatékosan kérünk mindenkit; a rajongókat, a sajtót és ismerőseinket is, hogy ne keressenek. Se telefonon, sem írásban, sem pedig személyesen. Nem fogunk válaszolni, a kéretlen látogatókat pedig, bármilyen jó szándékkal is jönnének, el fogjuk utasítani. Tudjuk, hogy mindenki jót akar, de nekünk most az az első, hogy összekapaszkodjunk, és gyermekünket minden erőnkkel segítve átvészeljük az előttünk álló nehéz hónapokat. Szofi lelkét, nyugalmát senki és semmi nem zavarhatja. A férjem és a magam nevében is nagyon szépen köszönöm, hogy ezt megértitek és tiszteletben tartjátok!" – zárta sorait.