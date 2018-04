Albérlet szexért cserébe? Akár működhet is

Egy brit reggeli műsorban egy olyan főbérlő mesélt a tapasztalatairól, aki női albérlőitől rendszeres szexet kér a lakhatásért cserébe.

Az ITV This Morning című műsora azzal a jelenséggel foglalkozott, hogy férfiak sokasága a pénz helyett inkább szexet kér az albérlőjétől, és általában nem is marad híján az érdeklődőknek.

A reggeli műsorban megszólalt egy Simon nevű férfi is, aki ezt gyakorolja – amellett egyébként, hogy családja van. Mint elmondta, nem tartja magát perverznek: ez egy megállapodás, ami mindkét félnek előnyös. Három hosszabb távú albérlője is volt már, akik még most is tartják vele a kapcsolatot, pedig már elköltöztek, mással élnek.

Az arcát nem vállaló férfi arról is mesélt, hogy 15-16 éves lányok is jelentkeztek a hirdetésére, de nekik állítólag mindig nemet mondott. A teljes beszélgetést itt tudja megnézni: