Élőben közvetítette vaginaműtétjét egy tévés celeb

A pár realityben látott Farrah Abraham az Instagramon élőben közvetítette a vaginaműtétjét.

A Tini mamik-ban feltűnt, majd például a Celebrity Big Brother-ben is látott Farrah Abraham sosem volt szégyenlős, a pornószakmában is megfordult, most pedig az Instagramon élőben közvetítette vaginaműtétjét.

A hölgy nem volt elégedett, szűkíteni akart, amit egy dr. Nazarian nevű sebész el is végzett rajta – mindezt pedig az Instagramon is végig lehetett követni:

Abrahamnek az Instagramon 1,2 millió követője van, de rajtuk kívül is sokan tanúi lehettek a szépészeti beavatkozásnak, aminek során a nő vaginája "egy új vaginának adott életet".