Új nővel látták Jennifer Aniston férjét

Jennifer Aniston férje, Justin Theroux egy csinos hölggyel kávézgatott New Yorkban, láthatóan jó hangulatban telt a találkájuk, amit egy lesifotós is megörökített. A sztárpár már bejelentette a válását, barátai szerint Theroux pedig nem az a típus, aki otthon, a négy fal között emésztené magát, a szokásosnál is több időt tölt társaságban. Azt egyelőre nem tudni, hogy a nővel több van-e köztük barátságnál, a fotókat mindenesetre megnézheti itt – alább pedig néhány régebbi képet talál a válófélben lévő párról.