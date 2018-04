Meg kellett műteni Majka párját, Dundikát

Majoros Hajnalka, Dundika nyitott hasfala miatt feküdt műtőasztalra, ma már jól van.

Dundika kálváriája egy éve kezdődött, mikor orvosa nyitott hasfalat diagnosztizűlt nála. Szülés után a köldöke feletti hastáj kitülemkedett, sokszor szúrt a háta és oldala. Tünetei miatt nem akarta sokáig halogatni a műtétet, két hónapja került sor a beavatkozásra.

"Az operáció után három hétig nem is vezethettem, vigyáznom kellett magamra. Még a kétéves fiamat sem tehettem be a kiságyba, nehogy felszakadjanak a sebek. Persze otthon mindent elkövettünk, hogy átvészeljük ezt a nehéz időszakot, de Peti nagyon sokat segített. (...) Most már újra szeretek tükörbe nézni. Jó érzés, hogy a testem ismét a régi. Persze én is szültem két gyereket, ezen nem lehet változtatni. Ha pedig Petivel rászánjuk magunkat egy újabb babára, remélem megúszom a műtétet. De ez a jövő zenéje" - mondta a Storynak.