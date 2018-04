Megbilincselték és bevitték Jollyt, Kis Grófo zenésztársát

A No Roxa Áj előadója Bécsben keveredett bajba.

Egy bécsi híd alatt forgatott klipet a Jolly néven ismert hazai – lakodalmas műfajban nyomuló – előadó, de nem volt területfoglalási engedélye, és a színes füstbombák is csípték a helyi hatóságok szemét, mindenféle értelemben.

„Már nagyban dolgoztunk, amikor megjelent a forgatáson két osztrák rendőr. Nagyon megijedtem. Mivel nem tudok németül egy stábtag kommunikált velük. Az engedélyünket kérték a filmezéshez, de nekünk nem volt olyanunk. Erre még rájött az is, hogy tiltott pirotechnikai eszköznek minősül a színes füstbomba. Azonnal elkobozták a dolgainkat, megbilincseltek és bevittek a rendőrkapitányságra, ahol 4 órán keresztül benntartottak minket. Végül elengedek, de most várom a bírságot, ami akár félmillió forint is lehet" – mondta a Borsnak az énekes.

Pesten 150 ezer lehet a bírság

Itthon aki a pirotechnikai termékek előállítására, forgalmára, tárolására, szállítására, felhasználására, megsemmisítésére, birtoklására vonatkozó előírásokat megszegi, szabálysértést követ el, és százötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

Magyarországon az eljárás a rendőrség hatáskörébe tartozik. A szabálysértés miatt a rendőrség mellett közterület-felügyelő és a hivatásos katasztrófavédelmi szerv erre felhatalmazott ügyintézője is szabhat ki helyszíni bírságot.