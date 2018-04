A Netflix egyik nagy meglepetése volt tavaly a Dark című német sorozat, amely a Stranger Things és a Twin Peaks keverékeként sok nézőt berántott, még ha a három idősík és a rengeteg szereplő között néha nehéz is volt eligazodni. Az első évad végén nagyon úgy tűnt, hogy a főhős az eddig még nem látott jövőbe került, amit a most kijött, posztapokaliptikus hangulatú fotók is igazolnak. Június végén kezdődik Berlinben a forgatás, addig is itt van két kép a folytatásról.