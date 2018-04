Még mindig nem unják a Grace klinikát, rekordot is döntött

Megrendelték a Grace klinika tizenötödik évadját, ezzel a sorozat rekordot is döntött, az ABC leghosszabban futó főműsoridős sorozatává vált.

Lehetett rá számítani, de most az ABC hivatalosan is megrendelte a Grace klinika tizenötödik szezonját, vagyis a kórházas sorozat még 2019-ben is biztosan képernyőn lesz.

Valószínűleg lesz a szériának tizenhatodik évadja is, a főszereplő, Ellen Pompeo ugyanis két évre írt alá, új szerződése szerint egyébként a legjobban fizetett drámai színésznővé vált az amerikai tévéiparban – 575 ezer dollár üti a markát a Grace klinika egyetlen epizódjáért, erről bővebben írtunk itt.

Nemcsak Pompeo, de a Grace klinika is rekordott döntött a megújítással, az ABC leghosszabban futó főműsoridős sorozatává lépett elő, megelőzve a tizennégy évadot megért The Adventures of Ozzie and Harriet-et, amely 1952 és 1966 között futott a csatornán.

A Grace klinika egyúttal a leghosszabb kórházas sorozat címéért is versenyez, hisz a Vészhelyzet-et pont tizenöt évad után fejezték be 2009-ben.