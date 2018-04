A Walking Dead-nézők bizonyára örülnének egy előzménysorozatnak, amelynek főszereplője Jeffrey Dean Morgan, azaz Negan lenne.

Saját sorozatot kaphat a tévétörténet egyik legfőbb gonosza – erről beszélt a színész a minap. A zombiapokalipszis elején játszódna, és a tévézők megtudnák, milyen volt Negan az ismert civilizáció összeomlásának elején, mi történt vele, milyen motivációi voltak.

A tervezett sorozat 16 részes lenne, úgynevezett limitált széria, azaz vége is lenne a 16. epizód után (aztán már a Walking Deadben látott sztori jönne időben).

Ugyancsak felmerült az ötlet, hogy Kanadába vagy New Yorkba helyezzék a történetet, mert a stáb is kezdi unni a sok éve tartó, georgiai forgatásokat. Képileg is jót tenne egy zombis előzménysorozatnak, ha nem ugyanabban az erdőben bolyonganának a karakterek (a még nem szupergonosz Negannel az élen), ahol Rick, Michonne és haverjaik múlatják a napokat.