30 év után újra eljátssza régi szerepét a Karate kölyök

A YouTube Redre készül a Karate kölyök folytatásaként a Cobra Kai című sorozat, amelyben Ralph Macchio is megismétli legendás szerepét – erről árult el részleteket.

Ralph Macchio arról mesélt a Deadline-nak, hogy közel 30 év után megismétli egykori szerepét, újra eljátssza Daniel LaRussót, akit legutóbb a Karate kölyök 3-ban láthattunk 1989-ben.

A színész azt mondta, a mostani előtt több lehetséges folytatásra is nemet mondott, ezúttal az alkotók – Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg és Josh Heald – szenvedélye győzte meg, szerinte ők a Karate kölyök igazi rajongói, ennek megfelelően nyúltak a sztorihoz.

Macchio úgy véli, a folytatás időben is jött, hisz egy ötvenes férfinak is kérdés lehet, hogy jól élte-e addig az életét. LaRusso a történet szerint sikeres üzletember lett, felesége és két gyereke van, de persze csak a felszínen elégedett ezzel, valami hiányzik az életéből.

Az egykori karate kölyök szerint a Cobra Kai azért is működhet, mert frissnek hat, a mai generáció számára is élvezhető, ugyanakkor számos kikacsintás is van benne, vissza-visszautalnak a régi filmekre, amitől minden rajongó otthonosan érezheti magát.

A színésszel való beszélgetést a Deadline oldalán tudja megnézni, mi pedig mutatjuk a sorozat egyik előzetesét:

Mint látható, Macchio mellett egykori ellenfele is megjelenik a folytatásban, William Zabka is újra eljátssza tehát Johnny Lawrence szerepét.