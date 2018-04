A Sky News műsorvezetője, Kay Burley nem fogalmazott túl szerencsésen, amikor Vilmos herceg és Katalin hercegné harmadik gyerekének születéséről tudósított: amikor megtudta, hogy az újszülött körülbelül 3,8 kiló, csak annyit mondott, "another porker", vagyis "egy újabb dagadék". A "porker" első számú jelentése ráadásul "hízott malac", ezért az interneten sokan neki is estek a nőnek, sőt más hírműsorok is foglalkoztak az esettel. A videót meg tudja nézni itt, alább az újszülött herceget láthatja anyja karjában.