Tutira el fog olvadni a kis Kardashian babától

A Kardashian lányok féltestvére, a Keeping Up with the Kardashians-ban szintén szereplő Kylie Jenner az Instagramra cuki videókat pakolt ki, amelyeken tizenegy hetes kislánya, Stormi forgolódik, kacarászik az ölében. Bónusz, hogy az anyukán nincsen smink, a kisfilmek talán emiatt is érdekesek lehetnek. Nézze csak és olvadozzon!