Nem engedték be a tévést a saját műsora felvételére

Piers Morgan műsorvezetőt egész Nagy-Britannia jól ismeri, épp csak a biztonságiak nem: nem engedték be a stúdióba, a saját műsora felvételére.

Piers Morgan épp reggeli műsora, a Good Morning Britain felvételére igyekezett, a stúdiónál azonban útját állta egy új biztonsági ember.

A műsorvezető elmesélte, hogy az ajtónálló egy listával a kezében arról kérdezte, hogy kicsoda, láthatóan fogalma sem volt arról, hogy a tévésnek mi dolga van arrafelé – amikor Morgan megmondta a nevét, akkor is azt kérdezte, hogy mi keresnivalója van a stúdióban.

Az újságíróból lett tévés nemcsak a reggeli műsort vezeti, de az Egyesült Államokban is ment saját talkshow-ja Piers Morgan Live címmel, miközben a Britain's Got Talent-ben és az America's Got Talent-ben is zsűrizett, vagyis tényleg nem egy ismeretlen figuráról van szó.