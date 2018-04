Megmutatják, mi történt a női szexrabszolgákkal

Sorozatot készítenek a NXIVM nevű, nemrég leleplezett szektáról, ahol a nőket szexrabszolgának használták és munkavégzésre kényszerítették.

Mi is beszámoltunk a NXIVM nevű amerikai szekta ténykedéséről, miután azzal kapcsolatban a Smallville színésznőjét, Allison Macket is letartóztatták – a gyanú szerint ő is segített nőket toborozni a szervezet vezetőjének, Keith Raniere-nek.

Az Annapurna Television hamar reagált, már meg is vette a megfilmesítés jogát az ügyet felgöngyölítő New York Timestól. A produkciós cég sorozatban gondolkodik, bár fix csatorna egyelőre nincs a projekthez; a Westworld-ből ismert Shannon Woodward azonban már csatlakozott executive producerként, elképzelhető, hogy láthatjuk is majd a szériában.

A tervek szerint az eseményeket a szektába beszippantott nők szemszögéből mutatnák be, arra helyezve a hangsúlyt, hogy mi történt azokkal a befolyásolható nőkkel, akik elvileg egy segítő, fejlesztő csoporthoz csatlakoztak, de aztán egészen mást kaptak helyette.