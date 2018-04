Azt sem tudják, kiért versengenek a párkereső műsorban

Új párkereső műsoron dolgozik A Nagy Ő ötletgazdája, Mike Fleiss, a jelöltek ezúttal azt sem tudják, kiért versenyeznek.

Az itthon A Nagy Ő címmel futott The Bachelor az Egyesült Államokban már a 22. évadot zárta, és a női változatból, a The Bachelorette-ből is 13 szezon készült eddig, az alkotójuk, Mike Fleiss azonban új formátumon gondolkodik.

A The Proposal című, új műsorban szintén tíz férfi vagy nő keres majd párt, itt azonban nem tudják, kiért versengenek, csak a végén derül ki, hogy milyen nőért vagy férfiért küzdöttek.

Feladatok, kihívások, párbajok persze itt is lesznek, az első benyomás után jön is a fürdőruhás kör, majd különböző kérdésekre kell megfelelniük a jelölteknek, végül pedig a meghódítandó nő vagy férfi egyik családtagját kell lenyűgözniük.

A műsorvezető Jesse Palmer volt amerikaifocista lesz, akiért a The Bachelor ötödik évadjában versengtek a hölgyek.