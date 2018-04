Czippán Anett megmutatta, hogy néz ki a szülés után

Czippán Anett egy friss fotón mutatta meg, hogy néz ki öt hónappal második gyereke születése után.

A TV2 műsorvezetője tavaly novemberben szülte meg második gyerekét, Somát. Röviddel a szülés után újra munkába állt, és akkor beszélt arról, hogy tíz kiló plusz van rajta, és két számmal nagyobb ruhákat hord, mint korábban.

Czippán Anett most elárulta, hogy mekkora nadrágot hord, és elmondta azt is, hogy korábban a két számmal kisebb mérettel is elégedetlen volt. "Amikor már a 42-es nadrág is feszül, na, akkor merül fel bennem a kérdés: Mi is volt a bajom magammal, amikor 38-ast hordtam??? Miért vagyunk mi nők mindig elégedetlenek magunkkal?"