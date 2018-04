A TV Guide borítójára került az NCIS szereplője.

Pauley Perrette (karaktere Abby Sciuto) 352 epizódban játszott 2003 és 2018 között, ezzel az NCIS ranglistáján a harmadik, nála több részben csak Mark Harmon és David McCallum fordult meg.

A krimi továbbra is népszerű, és egészen durva, hogy ősszel már a 16. évad jön. Aki tehát most próbálná bepótolni az első résztől, készítsen be magának egyhavi élelmet és folyadékot! Alább a lapszám borítója, Abby-vel: